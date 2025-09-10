I due volti del gigante svizzero del cemento Holcim

Holcim produce cemento anche in Svizzera: qui lo stabilimento di Siggenthal, nel Canton Argovia. Keystone / Steffen Schmidt

Proprio nel giorno in cui si difendeva da una causa climatica in un tribunale a Zugo, il gigante del cemento svizzero Holcim promuoveva, durante un congresso a qualche chilometro di distanza, i suoi piani per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette. Ma quanto vale davvero questa promessa verde?

9 minuti

Marc Leutenegger Scrivo di sviluppi demografici, tendenze sociali e dibattiti in Svizzera. Sono entrato a far parte di SWI swissinfo.ch dopo 15 anni di lavoro presso un giornale locale di Zurigo. Altre lingue: 2 Deutsch de Die zwei Gesichter des Schweizer Zementriesen Holcim originale Di più Die zwei Gesichter des Schweizer Zementriesen Holcim

Français fr Les deux visages de Holcim, géant suisse du ciment Di più Les deux visages de Holcim, géant suisse du ciment

L’acqua arriva, a volte in modo inaspettato, e sommerge le loro case. L’innalzamento del livello del mare, conseguenza del cambiamento climatico, colpisce duramente gli abitanti dell’isola di Pari, in Indonesia. Quattro di loro hanno così intentato una causa contro Holcim in Svizzera.

La loro argomentazione è la seguente: l’industria del cemento è responsabile dell’8% delle emissioni globali di CO₂ e Holcim è una delle maggiori aziende produttrici al mondo. La causa, sostenuta da un gruppo di ONG, è dunque rivolta a uno dei corresponsabili del cambiamento climatico.

Se la giustizia dovesse confermare che Holcim è responsabile di parte dei danni subiti a Pari, sarebbe un punto di svolta. È questo che rende il processo così rilevante. Holcim rappresenta la prima linea di difesa per tutte le aziende nel mondo le cui attività danneggiano il clima.

>> Gli abitanti dell’isola di Pari non hanno contribuito al riscaldamento climatico, ma ne devono subire gli effetti. Per questo si appellano alla giustizia:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Indonesiani contro Holcim: “Vogliamo salvare la nostra isola” Questo contenuto è stato pubblicato al Abitanti dell’isola di Pulau Pari, in Indonesia, accusano il gigante svizzero del cemento Holcim di aver contribuito alla crisi climatica che minaccia la loro esistenza. Per la prima volta si ritrovano in tribunale. Di più Indonesiani contro Holcim: “Vogliamo salvare la nostra isola”

In attesa della decisione della giustizia svizzera

Il primo atto si è svolto mercoledì scorso nel Canton Zugo, dove ha sede Holcim, come molte altre multinazionali. Il colosso del cemento vuole che la causa venga dichiarata inammissibile, così da evitare un processo sulla questione della responsabilità.

Il Tribunale cantonale di Zugo non ha ancora comunicato la sua decisione. In ogni caso, non sarà definitiva. Entrambe le parti probabilmente percorreranno tutte le vie legali disponibili.

I querelanti dall’Indonesia, Ibu Asmania (al centro a sinistra) e Arif Asmania davanti al tribunale di Zugo. Keystone / Urs Flueeler

Persino un ricorso a Strasburgo non è da escludere. La Corte europea dei diritti umani è considerata progressista in materia climatica, soprattutto da quando nel 2024 ha accolto il ricorso delle cosiddette “Anziane per il clima” contro la Svizzera.

Holcim comunica con cautela riguardo al processo. Ci sono stati colloqui per una soluzione extragiudiziale con le quattro persone querelanti di Pari? Sarebbe uno scenario immaginabile? L’azienda non risponde a queste domande e rimanda alla sua presa di posizione ufficiale.

In questa si legge: “Attendiamo ora la decisione del tribunale, ma indipendentemente da quale essa sarà, Holcim è fermamente determinata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con la sostenibilità al centro della nostra strategia.”

Il problema del 44%

Questa è l’immagine che il gruppo vuole trasmettere all’esterno. Lo stesso giorno a Winterthur, a solo un’ora di auto dal tribunale di Zugo, Clemens Wögerbauer, responsabile della sostenibilità di Holcim Svizzera, è intervenuto allo Swiss Green Economy Symposium. È una conferenza che si tiene ogni anno dove aziende, politica e ONG si incontrano per discutere di sostenibilità.

La delegazione di Holcim lascia il tribunale di Zugo, 3 settembre 2025. Keystone / Urs Flueeler

Il messaggio di Wögerbauer è stato che tutti abbiamo bisogno del cemento. “Il cemento è il fondamento del nostro benessere, lo dimentichiamo spesso. È duraturo ed economico”, ha detto. Il problema è che il cemento si basa principalmente sulla calcinazione del calcare, un processo che genera CO₂ e che richiede molta energia.

La domanda che sorge spontanea l’ha posta lui stesso: come può un’azienda del genere diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂ entro il 2050? “Facendo leva su ogni aspetto lungo l’intera catena del valore”, ha affermato Wögerbauer, parlando della possibilità di riciclare il cemento, di sostituire il clinker come legante o di impiegare nuove lastre di cemento con fibre di carbonio precompresse, che possono essere smontate e riutilizzate.

Holcim stessa, tuttavia, ha indicato che il 44% delle emissioni che non potranno essere evitate dovranno essere catturate, immagazzinate e riutilizzate entro il 2050. La parola chiave è CCUS: Carbon Capture, Storage, and Utilization.

Una vicinanza discutibile

Holcim ha fatto validare esternamente i suoi obiettivi di zero emissioni nette dall’iniziativa Science Based Targets (SBTi), sostenuta tra gli altri dal WWF. Quest’ultimo è anche stata una delle poche ONG presenti al simposio di Winterthur.

“Le aziende sono parte del problema, ma anche della soluzione”, ha affermato Sebastian Obrist, portavoce del WWF, a margine del simposio. L’influenza delle multinazionali è enorme e devono fungere da “alleati per contrastare la crisi climatica e la perdita di biodiversità”.

Le voci critiche sostengono che il WWF ignora i conflitti di interesse e favorisce il greenwashing. Si sentono osservazioni simili anche sulla SBTi. Nel 2024, il CEO dell’iniziativa Luiz Amaral si è dimesso dopo che la decisione di ammettere le compensazioni di CO₂ ha causato tensioni interne.

Le promesse di riduzione delle emissioni sono solo un’illusione per guadagnare tempo e tranquillità, evitando interventi e controlli statali? O detto con altre parole: quanto vale davvero la promessa verde di aziende come Holcim?

Simposio svizzero sull’economia verde Lo Swiss Green Economy Symposium è stato lanciato nel 2013 a Winterthur. Da allora, il congresso è cresciuto costantemente. Si tratta di un evento di networking che mette in contatto in particolare l’industria tradizionale con quella della sostenibilità. L’edizione di quest’anno si è svolta dal 2 al 4 settembre 2025. SWI Swissinfo.ch è stato partner mediatico dell’evento.

Chi paga per questi “sogni”?

A Winterthur è intervenuto anche Lukas Hetzel, responsabile della comunicazione di Cemsuisse, l’associazione dell’industria svizzera del cemento.

Il suo tono è stato diverso da quello dei relatori e delle relatrici che lo hanno preceduto. È apparso più scettico. “Sogni e obiettivi sono una buona cosa, ma abbiamo bisogno di chiarezza”, ha affermato Hetzel.

I costi per la cattura del CO₂, stimati tra 200 e 500 milioni di franchi per ogni cementificio, non sarebbero sostenibili per il settore. Inoltre, mancherebbero le capacità di trasporto. “E da dove verrebbe l’elettricità? Non ne avremmo mai abbastanza per far funzionare le misure CCSU”, secondo Hetzel.

>> Scopri perché il cemento genera emissioni e come sarebbe possibile ridurle:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Come il cemento tenta di diventare verde Questo contenuto è stato pubblicato al Alcune soluzioni sviluppate in Svizzera potrebbero contribuire a rendere il settore edilizio più ecologico. Di più Come il cemento tenta di diventare verde

Holcim, da parte sua, sottolinea ciò che è realizzabile e ciò che è già stato fatto. L’azienda ha affrontato le critiche della sezione elvetica di Greenpeace del 2021, secondo cui il gruppo causava emissioni tossiche in diversi siti nel mondo.

“Tutti i casi citati sono stati identificati e completamente risolti. Abbiamo completato oltre 150 progetti nell’ambito dei nostri sforzi per una riduzione totale dell’impatto ambientale entro il 2024”, scrive l’ufficio stampa su richiesta. In merito al CO₂, l’azienda fa sapere che in Svizzera Holcim ha ridotto le emissioni di oltre il 10% dal 2021.

Inoltre, la credibilità del gruppo è cresciuta. L’ultima multa per aver fatto parte di un cartello sui prezzi del cemento risale a otto anni fa. Anche le accuse di finanziamento al terrorismo legate a uno stabilimento in Siria sono quasi finite nel dimenticatoio. Holcim ha sempre affermato di non essere a conoscenza di tali fatti. Il gruppo Lafarge, che ha operato la fusione con Holcim nel 2015 – e il cui nome è ormai scomparso dal marchio – sarebbe responsabile degli eventi più remoti.

Votazione sulla cava di Holcim nel Canton Vaud

L’immagine pubblica è importante per il colosso del cemento, soprattutto in Svizzera, dove la popolazione ha un forte potere grazie ai suoi diritti democratici. Così, il 28 settembre, Holcim attende nel Canton Vaud la votazione su un’iniziativa che mira a proteggere la collina di MormontCollegamento esterno, nella regione di Éclépens.

La controversa cava di Holcim a Éclépens. Keystone / Laurent Gillieron

Holcim gestisce una cava in questa zona. Nell’ottobre 2020, il sito è stato occupato da attiviste e attivisti per il clima, che si opponevano al suo ampliamento. Anche in questo caso, Holcim mette in evidenza i suoi sforzi ambientali e climatici, così come l’importanza della cava per l’edilizia.

Per la multinazionale svizzera, la votazione sarà anche un indicatore di quanto sia apprezzata dall’opinione pubblica e se la popolazione creda nella sua promessa verde.

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Traduzione con il supporto dell’IA/lj

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative