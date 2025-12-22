Il tribunale svizzero accoglie la causa sul clima contro Holcim

L'isola di Pari, in Indonesia. Keystone / Mast Irham

Per la prima volta in Svizzera, un tribunale accoglie una causa legale sul clima intentata contro una grande società in Svizzera. Holcim intende presentare ricorso.

SRF

Qual è il motivo della causa?

Quattro residenti della piccola isola indonesiana di Pari, che è stata ripetutamente inondata a causa dell’innalzamento del livello del mare, hanno fatto causa a Holcim, uno dei maggiori produttori di cemento al mondo.

Le quattro persone hanno sporto denuncia nel gennaio 2023 al Tribunale cantonale di Zugo, dove Holcim ha la sua sede centrale. Ritengono che l’azienda produttrice di cemento sia in parte responsabile del cambiamento climatico, che sta causando l’innalzamento del livello del mare, rendendo la vita sempre più pericolosa per chi abita sull’isola. Chiedono un risarcimento a Holcim e che l’azienda riduca le proprie emissioni più rapidamente di quanto attualmente previsto e si faccia carico di una parte dei costi che il riscaldamento globale sta causando a Pari.

Qual è l’ultimo verdetto del tribunale svizzero?

Il 22 dicembre, il Tribunale cantonale di Zugo ha dichiarato ricevibile la causa intentata dalle quattro persone residenti, ha dichiarato l’organizzazione no-profit di cooperazione della Chiesa riformata svizzera (HEKS/EPER), che sostiene il caso di Pari. Si tratta di una prima volta in Svizzera. Il tribunale non si è ancora pronunciato sulla responsabilità di Holcim per le conseguenze del cambiamento climatico sull’isola. In una dichiarazione, Holcim ha riconosciuto che il tribunale ha accolto il caso e ha detto che intende fare appello.

Emissioni di CO₂ di Holcim Holcim è riconosciuta come una delle maggiori emittenti industriali di CO₂ al mondo, principalmente per la produzione di cemento. Dal 1950, l’azienda ha emesso circa il doppio di CO₂ rispetto alla Svizzera. Holcim dichiara di essere pienamente impegnata a raggiungere lo zero netto entro il 2050 e di seguire un approccio rigoroso e basato sulla scienza per raggiungere questo obiettivo. L’azienda dichiara inoltre di aver ridotto le emissioni dirette di CO₂ delle sue attività di oltre il 50% dal 2015.



Secondo l’associazione mondiale del cemento e del calcestruzzo, la produzione di cemento rappresenta circa il 7% delle emissioni globali di CO₂.

Quali sono i principali argomenti legali di Holcim?

Dal punto di vista di Holcim, i tribunali non sono la sede appropriata per affrontare i cambiamenti climatici. Holcim insiste sul fatto che la classe politica deve stabilire chi può emettere quanta CO₂. Holcim aveva già sollevato queste argomentazioni durante l’udienza principale di settembre. I giudici hanno affrontato esplicitamente questo aspetto nella loro sentenza, sottolineando che le decisioni dei tribunali non sostituiscono la politica climatica legittimata democraticamente, ma piuttosto la integrano. Il caso non riguarda la politica climatica svizzera, ma piuttosto le richieste specifiche delle persone residenti di una piccola isola.

Quali sono i prossimi passi?

Il prossimo organo legale che prenderà in considerazione il caso è il Tribunale cantonale di Zugo. Tuttavia, le parti possono appellarsi alla sentenza di questo tribunale prima presso il Tribunale federale di Losanna e poi presso la Corte europea dei diritti umani (CEDU) di Strasburgo. Solo dopo che il caso sarà stato legalmente accolto si potrà chiarire se Holcim dovrà pagare e rendere più severe le sue misure per ridurre le emissioni di CO₂. Il caso terrà quindi impegnati i tribunali – e l’opinione pubblica – per gli anni a venire.

Quali sono le potenziali conseguenze di questo caso?

Se la causa dovesse proseguire, aumenterebbe la pressione su tutte le principali aziende inquinanti, che dovrebbero aspettarsi altre cause in futuro. Tali aziende avrebbero fondamentalmente due opzioni: adeguarsi alle richieste della parte querelante e ridurre le loro emissioni – in altre parole, ristrutturando la loro attività – o cercare di esercitare pressioni sulla classe politica e possibilmente anche direttamente sui tribunali per impedire che vengano ricevute altre cause di questo tipo.

Qual è l’impatto internazionale del caso svizzero Holcim?

L’ultima sentenza del Tribunale cantonale di Zugo è la prima del suo genere in Svizzera, ma fa parte di una tendenza globale. Quasi 3’000 cause sul clima di vario tipo sono pendenti in circa 60 Paesi del mondo. La scorsa estate, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha dichiarato la protezione del clima un diritto umano. In primavera, un tribunale tedesco ha ammesso una causa sul clima presentata da un agricoltore peruviano contro la società energetica RWE. Si prevede quindi che la sentenza di Zugo attiri una notevole attenzione a livello mondiale.

Traduzione con il supporto dell’IA/sibr

