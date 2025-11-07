The Swiss voice in the world since 1935
Riduzione delle emissioni

Qual è lo stato del clima dieci anni dopo l’Accordo di Parigi?

Da un sondaggio di Swissinfo tra chi studia il cambiamento climatico in Svizzera emerge che non sarà possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. La maggior parte dei ricercatori e delle ricercatrici ritiene che la Svizzera abbia una responsabilità particolare nell'azione per il clima.

Mi occupo di temi legati al clima e alla sostenibilità con un approccio basato sui dati. Formato come giornalista ma attivo come data scientist, unisco narrazione e analisi per far emergere i fatti dietro la transizione ecologica della Svizzera. A SWI swissinfo.ch mi concentro su come il cambiamento climatico influisce sulla vita quotidiana e su quali soluzioni possono fare la differenza.

Soluzioni climatiche

Possiamo ancora risolvere la crisi climatica, ecco come

Questo contenuto è stato pubblicato al Le emissioni e le temperature continuano ad aumentare. Esistono però soluzioni per fermare il riscaldamento globale, affermano i ricercatori e le ricercatrici sul clima in Svizzera che hanno partecipato al sondaggio di Swissinfo.

Soluzioni climatiche

Il lato emotivo della scienza climatica

Questo contenuto è stato pubblicato al Il cambiamento climatico non ha solo effetti visibili sugli ecosistemi e sulle attività umane. Ha anche un impatto emotivo e psicologico su chi lo studia.

