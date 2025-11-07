Qual è lo stato del clima dieci anni dopo l’Accordo di Parigi?

Da un sondaggio di Swissinfo tra chi studia il cambiamento climatico in Svizzera emerge che non sarà possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. La maggior parte dei ricercatori e delle ricercatrici ritiene che la Svizzera abbia una responsabilità particolare nell'azione per il clima.

1 minuto

Kristian Foss Brandt Mi occupo di temi legati al clima e alla sostenibilità con un approccio basato sui dati. Formato come giornalista ma attivo come data scientist, unisco narrazione e analisi per far emergere i fatti dietro la transizione ecologica della Svizzera. A SWI swissinfo.ch mi concentro su come il cambiamento climatico influisce sulla vita quotidiana e su quali soluzioni possono fare la differenza. Altra lingua: 1 IT originale Português pt Como está o clima dez anos após o Acordo de Paris? Di più Como está o clima dez anos após o Acordo de Paris?

