Riehen (BS): 80 opere di Paul Cézanne alla Fondazione Beyeler

Keystone-SDA

Una prestigiosa mostra si aprirà domenica, fino al 25 maggio, alla Fondazione Beyeler di Riehen (BS): agli onori quasi 80 opere, di cui diverse poco o punto esposte in passato, di Paul Cézanne (1839-1906).

1 minuto

(Keystone-ATS) In particolare, la mostra si concentra sul periodo più significativo dell’artista francese: i visitatori potranno ammirare ritratti e paesaggi, specie della Provenza, nonché nove versioni di uno dei suoi soggetti preferiti, ossia la montagna Sainte-Victoire.

La collezione di opere riunite nel museo realizzato dall’archistar Renzo Piano include una cinquantina di quadri ad olio e 20 acquerelli, stando alla Fondazione Beyeler.

Sono circa 40 i quadri esposti in mani private, molti dei quali mai o poco presentati al pubblico in Svizzera e nei Paesi vicini. Gli altri pezzi sono stati prestati invece dai più rinomati musei europei e statunitensi.