Ringier Axel Springer lancia nuova rivista, solo su carta

La copertina del primo numero. Ringier Axel Spinger sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 novembre 2021 - 11:32

(Keystone-ATS)

Ringier Axel Springer Svizzera - principale editore di periodici in Svizzera, con 26 testate - lancia una nuova rivista, intitolata "Interview by Ringier", che sarà pubblicata esclusivamente in forma cartacea.

Pubblicata "su carta di alta qualità e in grande formato", la nuova testata è un impegno in favore della carta stampata e della profondità in questi tempi dominati dai social media e dalla digitalizzazione, scrive oggi in una nota la casa editrice.

"Interview by Ringier" - che sembra riprendere le caratteristiche del periodico fondato nel 1969 da Andy Warhol e chiuso nel 2018 - intende offrire "il meglio" di arte, cultura, scienza, politica, affari, moda, musica e sport.

Il primo numero contiene ad esempio una conversazione tra il ministro della cultura Alain Berset e il musicista Stephan Eicher e una tra l'editore e collezionista d'arte Michael Ringier e l'artista svizzero di fama internazionale Urs Fischer.

"Interview by Ringier" avrà una tiratura di 130'000 copie. Il primo numero sarà pubblicato il 12 novembre. La rivista sarà disponibile in edicola e sarà distribuita gratuitamente agli abbonati di"Bilanz" e "Schweizer Illustrierte".

Altri sviluppi Altri sviluppi Votazioni federali del 28 novembre 2021 La gestione della pandemia in Svizzera sarà di nuovo sottoposta a votazione popolare. Si vota anche su cure infermieristiche e magistratura.