Rinviato il debutto del razzo New Glenn di Jeff Bezos

Rinviato il lancio di debutto del razzo New Glenn, dell'azienda Blue Origin di Jeff Bezos.

(Keystone-ATS) Il razzo, visto come un’alternativa ai Falcon 9 e Starship di SpaceX, avrebbe dovuto partire oggi alle 7:00 ora svizzera dalla base di Cape Canaveral in Florida per il suo primo test di volo ma dopo una serie di vari stop alla sequenza di lancio i responsabili hanno infine deciso per un rinvio.

“Stiamo sospendendo il tentativo di lancio di oggi per risolvere un problema al sottosistema del veicolo che ci porterà oltre la nostra finestra di lancio”, ha comunicato Blue Origin attraverso il profilo X. Al momento non è stata comunicata una nuova data di lancio.

Alto tra gli 82 e i 95 metri in base alle configurazioni, New Glenn è il nuovo razzo riutilizzabile sviluppato dall’azienda di Bezos, il fondatore di Amazon, pensato per trasportare in orbita bassa circa 45 tonnellate di materiali nonché raggiungere Luna e Marte. Un razzo poco più piccolo di Starship di SpaceX e che punta a fare concorrenza proprio all’azienda di Elon Musk. Lo sviluppo di New Glenn ha però incontrato una serie di inconvenienti tecnici ma ora, dopo aver eseguito vari test a terra con successo, il razzo si prepara finalmente al suo debutto spaziale. In modo non dissimile dai razzi di SpaceX anche New Glenn avrà il primo stadio riutilizzabile che pochi minuti dopo il lancio scenderà appoggiandosi delicatamente su una piattaforma mobile in mare aperto. Nel primo test la cui data sarà nuovamente annunciata presto il razzo dovrà dimostrare le sue capacità di rientro e rilasciare correttamente in orbita Blue Ring Pathfinder, un satellite ideato per testare le tecnologie necessarie allo sviluppo di una sorta di robot spaziale multifunzione.