Rinviato il volo suborbitale della prima persona con disabilità

Rinviato a partire dal 20 dicembre, in una finestra di lancio che si aprirà alle 15:00 ora italiana, la missione di Blue Origin che avrebbe dovuto portare per la prima volta una persona disabile ai confini dello spazio.

(Keystone-ATS) Il lancio previsto per il 18 dicembre era stato rinviato a causa di un problema tecnico. Dovrà attendere ancora qualche ora Michaela Benthaus, ingegnera dell’Agenzia Spaziale Europea, prima di poter volare ai confini dello spazio insieme agli altri cinque turisti spaziali, l’investitore Joey Hyde, l’ingegnere aerospaziale Hans Koenigsmann, l’imprenditore Neal Milch, l’investitore Adonis Pouroulis e l’autoproclamatosi “nerd dello spazio” Jason Stansell.

Il conto alla rovescia del lancio dalla base in Texas era stato interrotto poco prima della partenza per 2 volte, la prima per venti in quota troppo forti e la seconda per un problema tecnico sulla capsula.

Inconveniente che è stato probabilmente risolto, tanto che i responsabili dell’azienda fondata dal magnate Jeff Bezos hanno riprogrammato la partenza a partire dal 20 dicembre, dalle ore 15:00 svizzere.

Un lancio atteso da molti perché porterebbe nello spazio, anche se solo per una manciata di minuti e appena sopra la linea di Kármán (il confine tra atmosfera e spazio a 100 chilometri di altezza), per la prima volta una persona disabile.