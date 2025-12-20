Riuscito primo volo suborbitale di Blue Origin con una disabile

Keystone-SDA

La Blue Origin di Jeff Bezos è riuscita oggi a portare ai confini dello spazio un'ingegnera aerospaziale in sedia a rotelle, in un viaggio di 10 minuti che le ha permesso di godersi alcuni minuti di assenza di gravità a oltre 100 chilometri di altitudine.

(Keystone-ATS) Michaela Benthaus, che ha subito una lesione al midollo spinale in un incidente in mountain bike nel 2018, ha partecipato al volo suborbitale insieme a un ex manager di SpaceX e a quattro imprenditori, raggiungendo un punto appena al di sopra del cosiddetto “confine” dello spazio. “È stata un’esperienza fantastica!”, ha dichiarato l’ingegnera aerospaziale ai media americani dopo l’atterraggio, scherzando sul fatto di essersi ritrovata a testa in giù in assenza di gravità. “Non solo mi sono piaciute la vista e la microgravità, ma anche la fase di ascesa. È stato fantastico, ogni singola fase della salita”, ha detto.