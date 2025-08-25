Rivolta a Losanna, cassonetti in fiamme e scontri con la polizia

La manifestazione è stata organizzata in seguito alla morte di un 17enne in scooter durante un inseguimento della polizia. Keystone-SDA

Un raduno di un centinaio di giovani è degenerato ieri sera a Losanna, sfociando in diversi episodi di violenza.

(Keystone-ATS) Si sono verificati scontri con la polizia, bidoni della spazzatura e container sono stati incendiati e un autobus dei trasporti pubblici cittadini è stato vandalizzato. La rivolta sembra essere collegata alla morte di un adolescente, caduto in scooter mentre scappava dalle forze dell’ordine.

I giovani, la maggior parte dei quali indossava un passamontagna, si sono riuniti poco prima delle 21.30 nel quartiere di Prélaz, riferisce la polizia vodese in un comunicato. I facinorosi hanno dato fuoco a delle barricate improvvisate che avevano allestito, così come a diversi bidoni e container. Hanno anche tentato di fare lo stesso con il bus, danneggiandolo gravemente.

Giunte sul posto, le prime pattuglie sono state bersagliate dal lancio di materiale pirotecnico. In totale, gli agenti impegnati sono stati oltre 60. Questi hanno sparato sedici proiettili di gomma e tre granate lacrimogene per contenere l’aggressione.

Anche i pompieri sono intervenuti per spegnere i vari roghi. La calma è finalmente tornata nella zona a partire dall’1.00. Nessun agente ha riportato conseguenze fisiche e, al momento, la polizia non è nemmeno a conoscenza di feriti tra i manifestanti.

Indagini sono in corso per identificare gli autori delle violenze e segnalarli alle autorità competenti, si legge ancora nella nota. Una denuncia penale sarà inoltre presentata dall’azienda dei trasporti pubblici per danni materiali.

Come detto, l’evento scatenante del caos sembra essere la morte di un ragazzo di 17 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nello stesso quartiere di Prélaz. Il teenager, a bordo di uno scooter rubato di recente, è fuggito a gran velocità alla vista di una pattuglia, finendo per perdere il controllo del mezzo e schiantandosi contro il muro di un garage.

Stando alla polizia, l’auto stava seguendo lo scooter con le luci blu accese a una distanza di oltre 100 metri. Gli agenti hanno tentato di salvare la vita al giovane praticando un massaggio cardiaco, ma senza successo.

La tragedia ricorda l’incidente mortale avvenuto tra il 30 giugno e il 1° luglio scorsi sempre a Losanna. In quell’occasione, una 14enne era morta in sella a una moto mentre cercava di eludere un posto di blocco.