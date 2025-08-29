The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Rivolte a Losanna: incarcerato giovane di 19 anni

Keystone-SDA

Un giovane di 19 anni è stato incarcerato in seguito alle rivolte di inizio settimana a Losanna. Riconosciuto grazie alle immagini video, era presente durante le due notti di violenza, dove ha appiccato diversi incendi a dei cassonetti e lanciato dei petardi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il 19enne, originario della Serbia e domiciliato nella regione di Losanna, ha ammesso i fatti, secondo quanto riferito oggi in una nota dalla polizia losannese. È stato posto in detenzione preventiva. Si tratta della prima persona incarcerata a seguito dei disordini.

Allo stato attuale, è accusato in particolare di sommossa, violenza o minacce contro le autorità e i funzionari pubblici, danneggiamento e violazione della legge federale sugli esplosivi. Le indagini proseguono e presto ci saranno altri fermi, ha precisato la polizia.

Due notti di disordini

Gli scontri erano avvenuti domenica e lunedì sera nel quartiere di Prélaz, in seguito alla morte di un 17enne, deceduto mentre era in sella al suo scooter e fuggiva dalla polizia. Tra le 150 e le 200 persone, alcune delle quali incappucciate, avevano partecipato a questi atti di violenza.

I rivoltosi avevano dato fuoco a bidoni della spazzatura e container, ma avevano anche distrutto un autobus dei trasporti pubblici losannesi. C’erano stati scontri con la polizia che, di fronte al lancio di pietre, barriere da cantiere, mortaretti e altri ordigni pirotecnici, aveva risposto in particolare con granate lacrimogene e proiettili di gomma.

Non erano stati segnalati feriti. Al termine della seconda notte di violenze, la polizia ha dichiarato di aver proceduto a sette fermi.

Marcia silenziosa domani

Dopo le due notti di disordini, il municipale losannese responsabile della sicurezza, Pierre-Antoine Hildbrand, ha annunciato un rafforzamento della presenza preventiva della polizia per cercare di evitare che le violenze si ripetano. Ha anche condannato con estrema fermezza le rivolte.

Intanto, domani a Losanna è in programma una marcia silenziosa in omaggio al giovane morto mentre era in sella al suo scooter. Secondo i primi elementi dell’indagine, rivelati martedì dal Ministero pubblico, il 17enne avrebbe perso il controllo del veicolo. La pattuglia della polizia lo seguiva a “distanza significativa” e non c’è stato alcun contatto tra l’auto della polizia e lo scooter al momento dell’incidente, ha indicato la procura.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR