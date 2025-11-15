Robbie Williams, sto perdendo la vista per un farmaco dimagrante

Keystone-SDA

"La mia vista sta peggiorando". La confessione arriva da Robbie Williams che al tabloid Sun, racconta i problemi di salute che lo stanno colpendo a seguito dell'assunzione di un farmaco per dimagrire.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex cantante dei Take That ha raccontato di essersi accorto del problema durante una partita di football. “Non riuscivo a distinguere i giocatori” – ha detto – “erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me”. L’artista pensava si trattasse di “un normale calo di vista dovuto all’età”, ma poi, dopo essersi rivolto ad uno specialista che gli ha consigliato, senza successo, di cambiare occhiali, ha capito che si trattava di qualcos’altro. “Facevo fatica a guardare il pubblico ai concerti”, ha continuato.

“Ho capito che non si trattava dell’età, ma delle iniezioni per dimagrire”, ha raccontato, avvertendo poi le persone “sui potenziali rischi” legati all’assunzione di questi farmaci e invitando tutti ad informarsi “prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere”.