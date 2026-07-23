Roche, rallentamento affari nel I semestre

Keystone-SDA

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ll gruppo farmaceutico Roche ha registrato un leggero rallentamento nei primi sei mesi dell'anno in termini di ricavi e redditività, dovuto in particolare agli effetti negativi dei cambi. Le previsioni per l'intero anno sono state invece confermate.

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(Keystone-ATS) Tra gennaio e giugno, il gruppo basilese ha registrato un fatturato in calo del 2% su base annua, attestandosi a 30,36 miliardi di franchi. Al netto degli effetti di cambio, le vendite sono invece cresciute del 6%, precisa una nota odierna della multinazionale.

La divisione Pharma ha visto i propri ricavi diminuire dell’1% a 23,63 miliardi (+6% al netto degli effetti di cambio). La divisione Diagnostics ha invece accusato una contrazione del 3% a 6,74 miliardi (+3% al netto degli effetti di cambio).

In termini di redditività, il risultato operativo (EBIT) di base è sceso dell’1% a 11,86 miliardi, mentre l’utile netto ha raggiunto i 9,67 miliardi, in flessione del 6% rispetto ai primi sei mesi del 2025.

Sebbene i ricavi siano in linea con le previsioni degli analisti intervistati dall’agenzia AWP, l’Ebit di base supera la stime.

Il management ha confermato di prevedere, per l’esercizio in corso, una crescita dei ricavi di circa il 5% al netto degli effetti di cambio, nonché un aumento di poco inferiore al 10% dell’utile per azione. Gli azionisti dovrebbero quindi poter contare su un ulteriore aumento della loro remunerazione.