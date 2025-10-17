Roche, sconfitta giudiziaria in India su generico del Risdiplam

Keystone-SDA

Sconfitta giudiziaria in India per Roche nell'ambito di una vertenza che concerne il suo farmaco Evrysdi, un preparato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA).

1 minuto

(Keystone-ATS) La corte suprema del paese ha respinto la richiesta della multinazionale elvetica di vietare al fabbricante locale Natco Pharma di produrre un generico a base di risdiplam, il principio attivo utilizzato per il Evrysdi.

Stando a quanto riferiscono i media, i giudici della corte suprema hanno rifiutato di intervenire nella decisione dell’alta corte di Dehli, l’istanza precedente, che il 9 ottobre si era rifiutata di imporre a Natco Pharma un’ingiunzione provvisoria. Hanno comunque inviato a decidere rapidamente nel merito della causa intentata da Roche. La società renana sostiene che il generico di Natco Pharma violi il suo brevetto valido fino al 2035.

Le novità odierne non hanno avuto un grande impatto in borsa: nel pomeriggio il buono di godimento Roche – è questo il titolo di riferimento, non l’azione al portatore – perdeva l’1,2%, sostanzialmente in linea con l’andamento generale del mercato (SMI -1,0%). Dall’inizio di gennaio il valore è salito del 10% e sull’arco di dodici mesi del 4%, mentre negativa è la performance in un periodo di cinque anni: -10%.