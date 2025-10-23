The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Roche aumenta i suoi obiettivi annuali

Keystone-SDA

Il gigante farmaceutico Roche aumenta le ambizioni dopo nove mesi nell'esercizio 2025. La direzione ha formulato obiettivi di crescita del fatturato attorno al 5% e di utile operativo attorno al 10%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I 14,91 miliardi di franchi di entrate registrati tra luglio e fine settembre portano il fatturato dei nove mesi a 45,86 miliardi, con un aumento del 2,0% su base annua, si legge in un comunicato odierno.

Con 35,55 miliardi, il contributo della divisione principale Pharma è cresciuto (+3,8%). Il ramo diagnostico ha visto dal canto suo un calo del 3,9% a 10,31 miliardi, anche a causa alla modifica del sistema tariffario in Cina. Non sono invece stati presentati dati sugli utili.

Le cifre pubblicate si pongono nella parte bassa della forchetta di previsioni effettuate dagli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP, che miravano in media a un fatturato di 46,09 miliardi.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR