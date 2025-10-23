Roche aumenta i suoi obiettivi annuali

Keystone-SDA

Il gigante farmaceutico Roche aumenta le ambizioni dopo nove mesi nell'esercizio 2025. La direzione ha formulato obiettivi di crescita del fatturato attorno al 5% e di utile operativo attorno al 10%.

(Keystone-ATS) I 14,91 miliardi di franchi di entrate registrati tra luglio e fine settembre portano il fatturato dei nove mesi a 45,86 miliardi, con un aumento del 2,0% su base annua, si legge in un comunicato odierno.

Con 35,55 miliardi, il contributo della divisione principale Pharma è cresciuto (+3,8%). Il ramo diagnostico ha visto dal canto suo un calo del 3,9% a 10,31 miliardi, anche a causa alla modifica del sistema tariffario in Cina. Non sono invece stati presentati dati sugli utili.

Le cifre pubblicate si pongono nella parte bassa della forchetta di previsioni effettuate dagli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP, che miravano in media a un fatturato di 46,09 miliardi.