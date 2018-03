Roger Federer avanza a Wimbledon

Prosegue senza intoppi la corsa di Federer verso la finale di Wimbledon. Una finale che, in caso di vittoria, regalerebbe al basilese il primo posto nella classifica mondiale ATP (lo spagnolo Nadal ha infatti dato forfait). Mercoledì, Federer si è facilmente imposto su Garcia-Lopez in 1 ora e 29 minuti. Sul campo centrale di Wimbledon, l'elvetico ha commesso soltanto dieci errori diretti, senza concedere alcun break. Al terzo turno Federer incontrerà il vincente tra il tedesco Philipp Kohlschreiber, testa di serie numero 27, e il ceco Ivo Minar (ATP 78). Finora, Federer si è sempre imposto contro entrambi i giocatori. swissinfo.ch e agenzie

Il tennista elvetico, numero due al mondo, si è qualificato per il terzo turno del torneo londinese battendo lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez in tre set 6-2, 6-2, 6-4.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Roger Federer avanza a Wimbledon 24 giugno 2009 - 18:36 Il tennista elvetico, numero due al mondo, si è qualificato per il terzo turno del torneo londinese battendo lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez in tre set 6-2, 6-2, 6-4. Prosegue senza intoppi la corsa di Federer verso la finale di Wimbledon. Una finale che, in caso di vittoria, regalerebbe al basilese il primo posto nella classifica mondiale ATP (lo spagnolo Nadal ha infatti dato forfait). Mercoledì, Federer si è facilmente imposto su Garcia-Lopez in 1 ora e 29 minuti. Sul campo centrale di Wimbledon, l'elvetico ha commesso soltanto dieci errori diretti, senza concedere alcun break. Al terzo turno Federer incontrerà il vincente tra il tedesco Philipp Kohlschreiber, testa di serie numero 27, e il ceco Ivo Minar (ATP 78). Finora, Federer si è sempre imposto contro entrambi i giocatori. swissinfo.ch e agenzie