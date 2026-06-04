The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Romania: Eugen Tomac nominato primo ministro

Keystone-SDA

Il presidente rumeno Nicușor Dan ha nominato primo ministro Eugen Tomac - leader del Partito del movimento popolare (PMP) ed eurodeputato -, un mese dopo la destituzione del liberale Ilie Bolojan, sfiduciato dai suoi ex alleati socialdemocratici e di estrema destra.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Dato che i partiti non riescono a raggiungere un accordo, l’unica soluzione possibile è nominare un primo ministro indipendente dai partiti rappresentati in parlamento – spiega Dan – capace di guidare la Romania nella direzione desiderata dal popolo rumeno”.

Il presidente rumeno ha poi aggiunto che “ciò significa una posizione filo-occidentale” e “il mantenimento della stabilità finanziaria”. Tomac proporrà un “governo tecnico, non politico”, ha aggiunto Dan.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR