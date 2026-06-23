Romania: parlamento respinge nomina del premier designato Vestea
Il parlamento rumeno ha respinto ieri sera la nomina del politico liberale Adrian Vestea a primo ministro designato: un nuovo colpo di scena politico dopo mesi di turbolenze nel paese membro dell'UE e della NATO al confine con l'Ucraina.
(Keystone-ATS) Vestea, nominato dal presidente, necessitava di 233 voti in entrambe le camere del parlamento per formare un governo, ma ne ha ottenuti solo 189, secondo il conteggio ufficiale, con alcuni deputati che avevano lasciato l’aula prima dell’inizio della votazione.