The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Rtve propone ritiro Spagna da Eurovision se partecipa Israele

Keystone-SDA

L'interruzione della tappa finale della Vuelta ha aperto in Spagna un acceso dibattito sulla partecipazione o meno di Israele a eventi e competizioni internazionali. E Madrid si appresta a diventare il quinto Paese a boicottare l'Eurovision Song Contest.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La decisione, che rischia di scatenare una crisi nel ‘Big Five’, i cinque principali finanziatori dell’Unione Europea di Radiodiffusione (Uer), sarà presa domani dal Cda della radiotelevisione pubblica Rtve dopo la proposta presentata oggi del presidente José Pablo Lopez, ha informato l’emittente pubblica.

La posizione di Rtve non è nuova: già durante l’Eurovision 2025 i commentatori spagnoli, Tony Aguilar e Julia Valera, avevano criticato nella diretta la situazione a Gaza, menzionando le vittime palestinesi. E, dopo le pressioni dell’Uer, la catena pubblica reagì emettendo giusto prima della finale una grafica a favore dei diritti umani e del popolo palestinese. La questione si è fatta ancora più urgente dopo la cancellazione dell’ultima tappa della Vuelta de Espana di ciclismo per le manifestazioni pro Palestina.

Oggi il premier Pedro Sanchez ha rivendicato che “fino a che non avrà fine la barbarie, né Russia né Israele devono essere presenti a nessuna competizione internazionale”. Mentre il ministro della Cultura Ernest Urtasun ha affermato: “Come hanno già fatto Irlanda, Slovenia, Islanda e anche i Paesi Bassi, se non riusciamo a espellere Israele, la Spagna non deve partecipare” alla prossima edizione del festival Eurovision.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
36 Mi piace
27 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR