Rubò un’opera di Banksy a Londra, condannato a 13 mesi

Keystone-SDA

Un uomo di 49 anni, Larry Fraser, è stato condannato a 13 mesi di carcere da un tribunale britannico per aver rubato l'anno scorso una delle opere più famose di Banksy, una versione di 'Girl With Balloon' (Ragazza col palloncino), da una galleria nel centro di Londra.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i documenti processuali, la stampa rubata dalla Grove Gallery, e poi riconsegnata dalla polizia, ha un valore di 270 mila sterline (280 mila franchi). Gli stencil di una ragazza che si allunga verso un palloncino rosso a forma di cuore erano stati realizzati dall’elusivo street artist inglese a partire dal 2002 in molte versioni. Inclusa una che nel 2018 era stata semidistrutta durante un’asta da Sotheby’s con un colpo di genio voluto appositamente da Banksy tramite un meccanismo nascosto nella cornice e successivamente rivenduta all’incanto a 18,5 milioni di sterline, raggiungendo uno storico record per l’artista.

Fraser si era dichiarato colpevole in precedenza per furto con scasso: era entrato di notte nella galleria forzando le porte con un martello. Ma la polizia era riuscita ad arrestarlo 48 ore dopo il colpo grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza che lo mostrano mentre carica l’opera su un furgone, a pochi passi dalla Grove Gallery.