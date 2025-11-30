Rubio, “vogliamo creare la strada per un’Ucraina sovrana”

Keystone-SDA

I colloqui di oggi puntano a "porre fine a una guerra e creare un meccanismo che consenta all'Ucraina di essere indipendente e sovrana, di non avere mai più un altro conflitto e di creare un'enorme prosperità per il suo popolo".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto Marco Rubio all’inizio dei colloqui a Miami. Il segretario di Stato è seduto accanto a Witkoff e Kushner. Dall’altro lato del tavolo ci sono i funzionari ucraini, guidati da Rustem Umerov.

Umerov, ‘mi aspetto incontro produttivo”

IL capo del consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, ha da parte sua dichiarato di attendere con ansia un incontro “produttivo” con la delegazione Usa.

In un post su X, ha aggiunto di essere “in costante contatto” con Volodymyr Zelensky e di avere “direttive e priorità chiare: salvaguardare gli interessi ucraini, garantire un dialogo sostanziale e procedere sulla base dei progressi compiuti a Ginevra”.