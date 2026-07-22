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Rubio, aperti al dialogo con l’Iran, ma faremo ciò che è necessario

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti restano disponibili a una soluzione negoziata con l'Iran, ma agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati se Teheran non mostrerà serietà nei colloqui.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Manila, durante gli incontri dell’Asean, secondo quanto riferito dall’agenzia Anadolu.

“Gli Stati Uniti sono sempre impegnati nella diplomazia. Siamo aperti e disponibili a impegnarci in accordi negoziati”, ha detto Rubio, aggiungendo però che “il problema che abbiamo in questo momento è che loro non sono seri nei colloqui”. “Se sono seri, noi siamo seri. Se non lo sono, faremo ciò che è necessario per proteggere i nostri interessi e quelli dei nostri alleati”, ha aggiunto.

A margine della riunione, Rubio ha ribadito anche l’impegno di Washington con l’Asean, definendolo “al 100%” e indicandolo come il principale strumento di coinvolgimento Usa nel Sud-est asiatico. Il segretario di Stato ha citato 2,5 miliardi di dollari di investimenti strategici nella regione e quasi 130 milioni di dollari di assistenza per attività di sminamento.

“Il futuro e la storia del XXI secolo saranno scritti in questa regione”, ha detto Rubio, sottolineando l’importanza della cooperazione su economia digitale, energia e catene di approvvigionamento.

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