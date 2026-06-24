Rubio, incontro tecnico su negoziati settimana prossima in Svizzera

Keystone-SDA

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Un incontro tecnico sui negoziati tra USA e Iran è previsto in Svizzera la prossima settimana, il 29 o il 30 giugno. È quanto ha confermato il segretario di Stato americano Marco Rubio, da Kuwait City.

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(Keystone-ATS) Nel perseguire i negoziati con l’Iran volti a trovare una soluzione definitiva alla guerra in Medio Oriente, “saremo completamente allineati con i nostri partner nel Golfo. Ecco perché li incontreremo tutti domani”, ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti “li coinvolgeranno in discussioni su ogni decisione che verrà presa in merito a questi negoziati”, ha aggiunto Rubio.