Rubio: rivedere truppe non è azione punitiva, processo continuerà

Keystone-SDA

"Rivedere il dislocamento delle truppe non è un'azione punitiva, è un processo che continuerà, in cooperazione con i nostri alleati". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio da Helsingborg, in Svezia.

2 minuti

(Keystone-ATS) Rubio, che si trova nel Paese scandinavo per la riunione dei ministri degli esteri della Nato, ha riconosciuto che la delusione del presidente Donald Trump per la risposta di alcuni alleati Nato alle operazioni americane in Medio Oriente è “ben documentata” e dovrà essere affrontata.

“Questo dovrà essere discusso. Non sarà risolto o affrontato oggi. È qualcosa di cui dovranno parlare i leader”, ha affermato il capo della diplomazia americana.

“Siamo qui per gettare le basi di quello che, a mio avviso, sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della Nato”, ha continuato, riferendosi al summit in agenda nel mese di luglio nella capitale turca Ankara.

“Avete visto l’annuncio del presidente riguardo alla Polonia e al dispiegamento delle truppe. Detto questo, è ovvio che gli Stati Uniti continuano ad avere impegni globali che devono onorare in termini di dispiegamento delle forze armate. E questo ci impone costantemente di riesaminare dove schieriamo le truppe. Non si tratta di una misura punitiva. È semplicemente qualcosa in corso ed era già in atto prima di tutte queste recenti notizie. Quindi è un processo che continuerà e che, a mio avviso, procederà in modo molto positivo e produttivo. E la collaborazione con i nostri alleati può portare a delle decisioni al riguardo”, ha aggiunto Rubio.

“Restiamo in attesa di notizie su colloqui attualmente in corso. Si sono registrati alcuni lievi progressi. Non voglio esagerare, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari”, ha invece dichiarato Rubio sul conflitto in Medio Oriente.