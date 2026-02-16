Rubio a Budapest, “nuova era d’oro nelle relazioni Ungheria-Usa”

Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio al monastero dei Carmelitani di Budapest, dove ha il suo ufficio il primo ministro Viktor Orbán.

(Keystone-ATS) “Due volte a Washington, ora per la prima volta a Budapest: una nuova era d’oro nelle relazioni ungherese-americane. Con il sostegno degli Stati Uniti manteniamo la riduzione delle spese generali e sosteniamo con ogni mezzo gli sforzi di pace americani” ha scritto Szijjártó sui suoi canali social, dando il benvenuto a Budapest a Rubio.

Il segretario di Stato americano è giunto ieri in serata nella capitale ungherese dopo la tappa in Slovacchia. Secondo quanto riportato dal portavoce del governo Zoltan Kovacs è prevista la firma di un accordo sulla cooperazione in materia di energia nucleare. In agenda anche una discussione sui negoziati di pace in Ucraina e sul futuro della cooperazione tra Ungheria e Stati Uniti.