Rubio a Panama, ‘subito cambiamenti al Canale o misure’

Keystone-SDA

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita a Panama, ha avvertito le autorità che se non ci saranno "immediati cambiamenti" al Canale dovranno affrontare "misure" da parte degli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) “L’attuale posizione di influenza e controllo del Partito Comunista Cinese sull’area del Canale di Panama è una minaccia per il canale” e rappresenta una violazione del trattato relativo al canale. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato Ysa Marco Rubio al Presidente di Panama José Raúl Mulino e al suo ministro degli Esteri.

Secondo quanto ha affermato in una nota la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, ”il Segretario Rubio ha chiarito che questo status quo è inaccettabile e che, in assenza di cambiamenti immediati, richiederebbe agli Stati Uniti di adottare le misure necessarie per proteggere i propri diritti ai sensi del trattato”, ha aggiunto. Non vengono specificate le misure.