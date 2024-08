Russia: chiesti 15 anni per russo-americana per tradimento

(Keystone-ATS) La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 15 anni di reclusione per “alto tradimento” nei confronti di una cittadina russo-americana sotto processo in Russia con l’accusa di avere inviato finanziamenti a beneficio dell’esercito ucraino.

Il verdetto nei confronti della donna, Ksenia Karelina, di 33 anni, è atteso per il 15 agosto presso la Corte della regione di Sverdlovsk, ha detto il suo avvocato, citato dall’agenzia Interfax.

La donna avrebbe inviato 51 dollari a Razom for Ukraine, un’organizzazione no profit con base a New York che invia assistenza al paese invaso dalle truppe di Mosca. Gli investigatori russi sostengono invece che abbia inviato denaro a un’organizzazione ucraina e che questi fondi siano stati usati anche per “armi e munizioni per le forze armate”.