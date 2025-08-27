The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Russia: Cremlino, negoziatori russi e ucraini rimangono in contatto

Keystone-SDA

Capi negoziatori russi e ucraini restano "in contatto", ma "al momento non possiamo indicare date precise per un incontro", ha riferito oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa non governativa russa Interfax.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti

(Keystone-ATS) Negli ultimi mesi ci sono state tre tornate di negoziati russo-ucraini a Istanbul (Turchia).

Il Cremlino ha inoltre ribadito l’opposizione allo schieramento di truppe europee in Ucraina nell’ambito delle garanzie di sicurezza. “Siamo contrari”, ha detto Peskov.

“Non esistono militari europei in generale, ma militari di specifici paesi, e la maggior parte di questi paesi sono membri della Nato”, ha aggiunto il portavoce, sottolineando che per Mosca proprio il dispiegamento di infrastrutture militari della Nato in Ucraina è stata una delle cause principali del conflitto.

Sforzi di pace Trump importanti

Il Cremlino auspica che “gli sforzi di pace” del presidente statunitense Donald Trump continuino, perché sono “molto importanti”. “Apprezziamo molto e speriamo anche che gli sforzi di pace, gli sforzi di mediazione da parte del presidente degli Stati Uniti, continueranno”, ha aggiunto Peskov. “Riteniamo che questi sforzi siano molto importanti e possano davvero aiutare a risolvere questo conflitto complesso, di lunga data e non provocato da noi”.

Rispondendo a una domanda su quali garanzie di sicurezza nei confronti dell’Ucraina potrebbero essere accettate da Mosca, il portavoce ha affermato che “non vorremmo discutere di questo argomento in pubblico ora. Riteniamo che ciò non sia vantaggioso per l’efficacia complessiva”.

Peskov ha dichiarato che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono “uno degli argomenti più importanti nel contesto degli sforzi per trovare un accordo” e che “naturalmente, in un modo o nell’altro, questo argomento compare sempre all’ordine del giorno dei contatti in corso”.

Anche commentando le parole del vice presidente degli USA James David Vance (conosciuto come J.D. Vance), che in un’intervista all’azienda radiotelevisiva statunitense National Broadcasting Company (Nbc) ha dichiarato che la Russia avrebbe fatto “importanti concessioni” sull’Ucraina, il portavoce del Cremlino ha dichiarato che “parlare di alcuni dettagli fuori contesto e in pubblico sarebbe difficilmente utile per l’esito complessivo del caso” e che “il lavoro dovrebbe continuare a essere svolto in un formato non pubblico: questo è l’unico modo per ottenere risultati”.

Zelensky: aumentare la pressione su Russia

In precedenza, dopo una telefonata col presidente finlandese Alexander Stubb, il capo dello stato ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato sulla rete sociale X che “i russi continuano la guerra e ignorano gli appelli del mondo a fermare uccisioni e distruzioni. Sono necessari nuovi passi per aumentare la pressione sulla Russia affinché fermi gli attacchi e per garantire reali garanzie di sicurezza. Stiamo lavorando con i nostri partner per esercitare tale pressione”, sottolinea il capo dello stato ucraino dopo una telefonata col presidente finlandese Alexander Stubb.

Questi scrive a sua volta, sempre su X, che “lo stretto contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua (…). Il piano per un solido sostegno alla sicurezza dell’Ucraina è sulla buona strada”. Stubb sottolinea poi che “l’Ucraina è pronta per la pace, la Russia sta solo prendendo tempo. Dobbiamo fare pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati. Insieme ai nostri partner, continueremo a lavorare per una pace giusta e duratura”.

Oltre 100’000 famiglie sono rimaste senza elettricità nel nordest dell’Ucraina a seguito di attacchi russi notturni alle infrastrutture energetiche del paese.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR