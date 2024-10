Russia avanza in Ucraina e prende un altro villaggio

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Non si ferma l’avanzata russa in Ucraina dove guadagna terreno con la conquista del villaggio di Mykhailivka, alla periferia di Selydové, nell’est del Paese, in un’area dove l’esercito di Putin procede rapidamente da diverse settimane.

La conquista della nuova roccaforte ha una valenza importante nella lunga guerra di logoramento che si sta combattendo al fronte e potrebbe portare a ulteriori progressi russi vicino a Pokrovsk, una città mineraria che produce carbon coke, necessario per la fabbricazione dell’acciaio. Tale città costituisce un nodo logistico strategico per l’esercito ucraino e la sua perdita dimezzerebbe la produzione di tale metallo, essenziale per l’industria militare e costoso da importare.

Il presidente Volodymyr Zelensky, pur ammettendo che la situazione nell’est della regione del Donetsk, dove si trova Pokrovsk, e nel sud di Zaporizhzhia è “molto difficile”, ha poi accusato la Corea del Nord di fornire soldati all’esercito russo per l’invasione dell’Ucraina.

“Vediamo una crescente alleanza tra la Russia e i regimi come la Corea del Nord. Non si tratta più solo di trasferire armi. Si tratta di inviare persone dalla Corea del Nord nelle forze armate dell’occupante”, ha chiosato, postando poi un messaggio su X dove ha invitato alleati e partner a fornire ulteriore sostegno e sistemi di difesa aerea al suo Paese. “Non bisogna perdere tempo”, ha sollecitato, precisando che “bisogna inviare” a Mosca “un chiaro segnale di determinazione”.

A fronte dalle conquista russe, Kiev può invece rivendicare, stando ad un blogger militare legato alle forze aeree russe, l’abbattimento di un Sukhoi Su-34 da parte di un F-16 fornito dall’Occidente. Se la notizia – pubblicata dal settimanale statunitense Newsweek – fosse confermata, spiega l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), si tratterebbe del “primo abbattimento ucraino di un aereo con equipaggio russo con un caccia” occidentale.

La Bbc da parte sua riferisce della presunta esecuzione di nove soldati ucraini catturati dalle forze russe nella regione russa del Kursk. Secca la reazione del difensore civico ucraino Dmytro Lubinets che ha accusato Mosca di aver violato “tutte le regole e le consuetudini di guerra”.

Il Cremlino non commenta a riguardo, ma tramite il suo portavoce Dmitry Peskov, rilancia sul piano diplomatico e annuncia la volontà di Putin ad voler aprire un dialogo con Olaf Scholz, mentre risulta confermata la visita a Berlino venerdì prossimo del presidente americano Joe Biden. I due leader si sarebbero dovuti vedere nei giorni scorsi e insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al primo ministro britannico Keir Starmer avrebbero dovuto partecipare a un vertice internazionale degli alleati dell’Ucraina a Ramstein, un’importante base americana nel sud-ovest del Paese, insieme al presidente Zelensky. Un incontro poi saltato per l’emergenza maltempo in Florida.