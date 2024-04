Russia conferma, visita di stato di Putin in Cina nel 2024

(Keystone-ATS) La visita di stato del presidente russo Vladimir Putin in Cina sarà nel 2024. Lo annuncia il ministero degli esteri russo confermando le indiscrezioni circolate finora sui media. Lo riporta la Tass.

“Il leader cinese – afferma il ministero degli esteri russo in una nota – ha accolto con favore l’arrivo di Serghei Victorovich Lavrov a Pechino come una tappa importante dei preparativi completi per l’imminente visita di Stato del Presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovich Putin nella Repubblica Popolare Cinese nel corso dell’anno, ha dato alti voti allo stato dei legami sino-russi che continuano a svilupparsi dinamicamente nelle condizioni di una complessa situazione globale e ha indicato la sua disponibilità per l’ulteriore sviluppo del partenariato globale e dell’interazione strategica con la Russia”.