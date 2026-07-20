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Ryanair, -34% utile trimestrale per conflitto in Medio Oriente

Keystone-SDA

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha dichiarato che l'utile netto è crollato del 34% nel primo trimestre, poiché il conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’utile al netto delle imposte è sceso a 538 milioni di euro (496 milioni di franchi) nei tre mesi fino alla fine di giugno, dagli 820 milioni di euro registrati un anno prima, ha dichiarato la compagnia in un comunicato.

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