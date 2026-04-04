Ryanair: no carenze carburante, rischi se stop Hormuz si prolunga
"Non prevediamo carenze di carburante nel breve termine, ma la situazione è in evoluzione. Al momento i nostri fornitori possono garantire le forniture fino a metà/fine maggio".
(Keystone-ATS) È quanto fa sapere Ryanair, secondo cui “se la guerra in Iran dovesse concludersi presto, l’approvvigionamento non verrà interrotto”.
“Se invece la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi fino a maggio o giugno, non possiamo escludere rischi per le forniture di carburante in alcuni aeroporti europei”, aggiunge la compagnia.
“Con i prezzi del carburante raddoppiati nel mese di marzo, prevediamo che tutte le compagnie aeree trasferiranno questi costi più elevati sotto forma di tariffe più alte dopo Pasqua e nel corso dell’estate”, avverte inoltre Ryanair, che invita quindi i passeggeri a “prenotare i propri voli (e le vacanze) il prima possibile”.