Sa’ar, il valico di Rafah sarà aperto domenica

Keystone-SDA

"Il valico di Rafah probabilmente sarà aperto questa domenica. Stiamo predisponendo tutti i preparativi necessari. È anche coordinato con la forza Eubam dell'Unione Europea e, per quanto ne so, anche con gli stessi palestinesi".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Israele Gideon Sa’ar in un incontro con la stampa ai Med Dialogues a Napoli.

“Quindi, probabilmente sarà aperto questa domenica. Spero che sia aperto e che venga fatto tutto il possibile per renderlo tale”, ha aggiunto.

