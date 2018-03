I sindacati francesi CGT, SNPL, SNPNAC, SPAC, UNAC e FO hanno programmato un'assemblea generale alle 12.00 per discutere le rivendicazioni che intendono far valere nei confronti di SAirGroup. Anche i dipendenti del gruppo svizzero sono invitati ad esprimere il loro malcontento, ha detto all'ats Eric Decarro, presidente del Sindacato svizzero dei servizi pubblici VPOD. Per martedì è prevista una manifestazione a Ginevra, alle 18.30 in centro città. Parteciperà anche una delegazione delle compagnie francesi di SAirGroup. Mercoledì è in programma a Kloten un'altra manifestazione dei dipendenti di SAirGroup, parallelamente all'assemblea generale degli azionisti.

SAirGroup: agitazioni in Francia, a Ginevra e Zurigo 23 aprile 2001 - 18:46 I sindacati dei dipendenti delle compagnie aeree AOM e Air Liberté hanno invitato il personale navigante a scioperare martedì tra le 10.00 e le 15.00. Chiedono di protestare «in uniforme» a Orly contro «il disimpegno imminente» di SAirGroup. In Svizzera sono previste manifestazioni a Ginevra e a Zurigo. I sindacati francesi CGT, SNPL, SNPNAC, SPAC, UNAC e FO hanno programmato un'assemblea generale alle 12.00 per discutere le rivendicazioni che intendono far valere nei confronti di SAirGroup. Anche i dipendenti del gruppo svizzero sono invitati ad esprimere il loro malcontento, ha detto all'ats Eric Decarro, presidente del Sindacato svizzero dei servizi pubblici VPOD. Per martedì è prevista una manifestazione a Ginevra, alle 18.30 in centro città. Parteciperà anche una delegazione delle compagnie francesi di SAirGroup. Mercoledì è in programma a Kloten un'altra manifestazione dei dipendenti di SAirGroup, parallelamente all'assemblea generale degli azionisti.