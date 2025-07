Salari: il 55% degli svizzeri auspica trasparenza in azienda

Keystone-SDA

Gli svizzeri parlano malvolentieri del loro salario, ma le cose sembrano cambiare: da un sondaggio pubblicato oggi dal Blick emerge che la maggioranza vorrebbe più trasparenza in materia a livello aziendale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 55% del campione di 1500 persone interpellate in giugno nella Svizzera tedesca e in Romandia dall’istituto MIS Trend si dichiara favorevole a obbligare le imprese a rendere pubblici tutti gli stipendi, il 20% vorrebbe limitare questo approccio ai compensi dei dirigenti, mentre solo il 25% si oppone in toto a tali novità.

La trasparenza totale è sostenuta molto più dalle donne (63%) che dagli uomini (48%), come pure più da chi guadagna meno: il consenso sale al 69% per le remunerazioni di 3000-5000 franchi, mentre scende al 31% fra chi ha una busta paga che pesa oltre 10’000 franchi.

I lavoratori non sembrano però voler fare autonomamente il primo passo: il 59% degli interrogati non parla dello stipendio con i colleghi. Il tema viene invece affrontato più volentieri con il partner (79%) e con gli amici (52%).

Più loquaci sull’argomento retribuzioni sono in generale le donne e i giovani. Per Mathias Humery, vicedirettore di MIS Trend, questo non è sorprendente: “Le persone che generalmente hanno uno stipendio più basso sono più propense a parlarne”, spiega al Blick.