The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Sale a 110.000 il numero degli evacuati per gli incendi in Gironda

Keystone-SDA

Sale a 110.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud Ovest del Paese, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto riferito dal ministro francese dell’Interno, Laurent Nunez. Saliti a 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco.

Le autorità francesi faranno “di tutto per proteggere la città di Bordeaux”, ha detto Nuñez facendo il punto sugli incendi nel sud-ovest del Paese. Il premier Sébastien Lecornu ha convocato una riunione interministeriale di crisi questa sera alle 22 per fare il punto sull’emergenza incendi, riferiscono fonti di Palazzo Matignon a Parigi.

Anche la Spagna in fiamme

Il ministero dell’Interno spagnolo ha dal canto suo aggiornato a 63.000 il numero totale di persone evacuate o confinate tra Madrid e Ávila, dopo aver aggiunto 5.000 persone portate via da un campeggio a El Escorial, a causa degli incendi. Lo riporta El Pais.

“Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, l’incendio potrebbe continuare a propagarsi fino a questa sera”, ha avvertito in conferenza stampa il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, aggiungendo di “non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti”.

L’incendio è “al suo apice” ed è impossibile da controllare, ha dichiarato Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Il rogo “ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo”, ha detto ai giornalisti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR