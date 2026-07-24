Sale a 110.000 il numero degli evacuati per gli incendi in Gironda

Keystone-SDA

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Sale a 110.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud Ovest del Paese, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon.

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(Keystone-ATS) È quanto riferito dal ministro francese dell’Interno, Laurent Nunez. Saliti a 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco.

Le autorità francesi faranno “di tutto per proteggere la città di Bordeaux”, ha detto Nuñez facendo il punto sugli incendi nel sud-ovest del Paese. Il premier Sébastien Lecornu ha convocato una riunione interministeriale di crisi questa sera alle 22 per fare il punto sull’emergenza incendi, riferiscono fonti di Palazzo Matignon a Parigi.

Anche la Spagna in fiamme

Il ministero dell’Interno spagnolo ha dal canto suo aggiornato a 63.000 il numero totale di persone evacuate o confinate tra Madrid e Ávila, dopo aver aggiunto 5.000 persone portate via da un campeggio a El Escorial, a causa degli incendi. Lo riporta El Pais.

“Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, l’incendio potrebbe continuare a propagarsi fino a questa sera”, ha avvertito in conferenza stampa il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, aggiungendo di “non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti”.

L’incendio è “al suo apice” ed è impossibile da controllare, ha dichiarato Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Il rogo “ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo”, ha detto ai giornalisti.