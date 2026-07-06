Sale a 18 bilancio morti a Kiev e nella regione, oltre 70 feriti

Keystone-SDA

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Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione, e oltre 70 i feriti. E' quanto si legge su Ukrinform.

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(Keystone-ATS) Secondo la testata ucraina, che cita fonti governative, nella città di Kiev i morti sono 12 e oltre 50 i feriti. Ai residenti di Kiev che hanno perso la casa a seguito dell’ultimo raid aereo russo verranno forniti alloggi temporanei – spiegano i funzionari pubblici – nonché un aiuto una tantum di 40’000 grivnie (720 franchi, ndr) e un sussidio mensile di 20′.000 grivnie per un anno per l’affitto.

Sono invece 6 i morti nella regione di Kiev; 21 persone risultano ricoverate in ospedale.

A causa del pericolo per i soccorritori, sono stati impiegati mezzi robotici e aerei. Sul posto sono presenti anche unità cinofile e artificieri. Gli psicologi della polizia e il Servizio di Emergenza Statale hanno già fornito assistenza a oltre 100 cittadini.

Frattanto, la telefonata avvenuta sabato tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Donald Trump, “è stata una buona opportunità per comunicare la posizione della Russia sull’Ucraina”, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, senza fornire dettagli sulla reazione del presidente statunitense.

“Probabilmente non è opportuno per noi parlare della reazione di Trump; potete rivolgere la domanda ai nostri colleghi dell’amministrazione della Casa Bianca”, ha detto Peskov, citato da Interfax.