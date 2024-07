Salgono a 5 i deputati democratici che chiedono ritiro Biden

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Salgono a cinque i deputati democratici che chiedono pubblicamente a Joe Biden di ritirarsi. Dopo Lloyd Doggett, Raul Grijalva, Seth Moulton e Mike Quigley, a chiedere il passo indietro del presidente è Angie Craig, deputata del Minnesota.

“Sento la responsabilità di essere onesta su quello a cui credo. Il presidente Biden è una brava persona ma credo che debba fare un passo indietro a favore della prossima generazione di leader”, ha detto Craig su X.

“Non è una decisione che ho preso alla leggera ma la posta in gioco è troppo alta per rischiare una seconda presidenza Trump – ha messo in evidenza Craig -. Per questo chiedo a Biden di farsi da parte e consentire alla nuova generazione di leader” di farsi avanti.