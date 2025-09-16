Saliti a 78 i morti nella Striscia di Gaza

Keystone-SDA

Almeno 78 persone sono state uccise dai raid aerei israeliani su Gaza dall'alba di oggi, secondo quanto riferisce Al Jazeera. I residenti di Gaza City - aggiunge il media arabo - affermano di essere sottoposti a bombardamenti "pesanti e incessanti".

(Keystone-ATS) Fonti mediche nella Striscia di Gaza hanno detto all’agenzia di notizie palestinese Wafa che il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 64.964. I feriti sono 165.312 feriti, dal 7 ottobre 2023.