Salta invito Harry a Buckingham Palace, “risposta tardiva del duca”

Keystone-SDA

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È saltata l'offerta di un alloggio a Buckingham Palace fatta da re Carlo III al suo secondogenito, il principe ribelle Harry, atteso da domani nel Regno Unito.

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(Keystone-ATS) L’iniziativa, nata come gesto di riconciliazione, è stata cancellata dall’apparato della casa reale, secondo la Bbc, dopo che il duca di Sussex aveva fatto stamattina annunciare l’accettazione dell’invito da parte di Harry. Un ok giunto tardivamente, secondo alcune fonti di palazzo, stando alle quali i preparativi avrebbero previsto un minimo di “preavviso”. Un portavoce del principe ha da parte sua preso atto che l’invito “è stato ritirato” e ha definito la cosa “deludente”.