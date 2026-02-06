Salvini: “cantiere sullo stretto di Messina entro il 2026”

Keystone-SDA

Il ministro italiano delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini rimane fiducioso riguardo alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina e prevede un avvio dei lavori nell'anno in corso.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’iter non è azzerato, “semplicemente la Corte dei conti ha fatto alcuni rilievi e noi che siamo rispettosi abbiamo portato in Consiglio dei ministri i rilievi e le interlocuzioni con la Commissione Ue, per poi procedere all’avvio dei cantieri che avremmo potuto aprire già l’anno scorso: questo era l’obiettivo, poi è intervenuta la Corte dei conti e quindi l’obiettivo non è più il 2025 che si è chiuso, ma il 2026”, ha spiegato il vicepremier intervenendo a una trasmissione su Radio24.

Al conduttore che gli ha chiesto se si riuscirà a farlo entro l’anno, il 52enne replica: “Io sono pronto domani. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’authority dei trasporti dovranno dare il loro parere e conto che sia questione di mesi e non di più”.