Samsung: profitti record nel secondo trimestre 2026

Keystone-SDA

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Samsung Electronics ha registrato un forte incremento dell'utile operativo nel secondo trimestre di quest'anno, cresciuto di 19 volte rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla solida domanda di chip di memoria alimentata dal boom dell'IA.

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(Keystone-ATS) Il colosso sudcoreano, primo produttore mondiale di semiconduttori di memoria, ha comunicato, in una nota, che l’utile operativo tra aprile e giugno 2026 ha raggiunto gli 89,49 mila miliardi di won sudcoreani (circa 62 miliardi di dollari), con un aumento annuo del 1.813,8%.

La crescita è stata sostenuta in particolare dall’aumento della richiesta di componenti per sistemi basati sull’intelligenza artificiale (IA), un settore che continua a trainare il mercato globale dei semiconduttori.