San Gallo: brucia abitazione, nove feriti

San Gallo: brucia abitazione, nove feriti e due dispersi Keystone-SDA

Una casa plurifamiliare è stata completamente distrutta dalle fiamme nelle prime ore di oggi a San Gallo. Nove persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. Altri due residenti, inizialmente dati per dispersi, sono stati ritrovati sani e salvi.

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(Keystone-ATS) Poco dopo le 3.30, ha fatto sapere stamattina la polizia cantonale, la centrale ha ricevuto la segnalazione in merito all’incendio di un’abitazione in Heiligkreuzstrasse. All’interno dell’immobile, interamente preda del fuoco, sono stati trovati 19 abitanti, mentre alcuni erano riusciti in precedenza a uscire autonomamente, ha precisato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell’ordine.

Sette persone – di età compresa fra i 23 e i 68 anni – hanno riportato ferite lievi, si legge in un comunicato diffuso nel pomeriggio dalla polizia. Un uomo di 58 anni e un altro, la cui identità non è stata ancora definitivamente accertata, hanno invece subito lesioni giudicate serie. Tutti sono stati trasportati in ospedale.

In un primo momento vi era inoltre preoccupazione per due residenti che mancavano all’appello. Queste persone, viene sottolineato nella nota, sono state in seguito contattate e rintracciate. Entrambe stanno bene.

Durante le operazioni di spegnimento, affidate a un’ottantina di pompieri, gran parte dell’edificio è crollata. I danni materiali sono stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi. La polizia non si sbilancia sulle cause del rogo, che sono al vaglio degli inquirenti.