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San Gallo: uomo ferisce poliziotta e poliziotto

Keystone-SDA

Durante una fuga a piedi nella città di San Gallo, un 42enne spagnolo ha ferito ieri una poliziotta e un poliziotto ed è stato successivamente arrestato. L'uomo si era già comportato in modo aggressivo nei confronti di un'altra persona.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La dinamica dell’arresto è degna di un film. Stando a un comunicato odierno della polizia, il 42enne si è dapprima mostrato minaccioso e poco collaborativo con i due agenti che lo controllavano. Si è poi dato improvvisamente alla fuga, con i poliziotti alle sue calcagna, viene ancora precisato.

Una volta fermato, l’uomo si è opposto agli agenti e ha provocato una ferita non meglio precisata al ginocchio del poliziotto e al volto della sua collega.

Il 42enne è poi scappato di nuovo e alla fine è stato possibile arrestarlo su un autobus grazie all’aiuto della polizia cittadina. È stato denunciato per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

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