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San Gottardo: coda di 12 chilometri al portale nord

Keystone-SDA

Altra giornata di intenso traffico sull'asse autostradale del San Gottardo in concomitanza delle vacanze estive, non solo in Svizzera, ma anche in particolare in Germania e Paesi Bassi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo il picco di colonne di veicoli lunghe 20 chilometri registrato ieri davanti al portale nord della galleria, oggi poco prima di mezzogiorno le code tra Erstfeld (UR) e Göschenen (UR) hanno raggiunto i dodici chilometri con tempi di attesa fino a due ore, ha comunicato il Touring Club Svizzero (TCS).

Quest’ultimo raccomanda ai viaggiatori di cercare di evitare questo asse.. Come deviazione viene consigliato il percorso tramite la strada nazionale A13 del San Bernardino (GR).

Ieri mattina, secondo i dati forniti dal TCS, la coda di veicoli davanti al portale nord del tunnel del San Gottardo ha raggiunto una lunghezza di 20 chilometri con tempi di attesa fino a tre ore e 20 minuti.

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