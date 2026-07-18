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San Gottardo: coda di 20 chilometri al portale nord

Keystone-SDA

È una giornata di traffico molto intenso sull'asse autostradale del San Gottardo, con lunghe code al portale nord della galleria, complici le vacanze non solo in Svizzera, bensì anche in particolare in Germania e Olanda.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alle informazioni del Touring Club Svizzero (TCS) attualmente la colonna di veicoli fermi in vari tronconi fra Altdorf (UR) e Göschenen (UR) raggiunge i 20 chilometri, con tempi di attesa valutati a 3 ore e 20 minuti.

Il TCS raccomanda ai viaggiatori di cercare di evitare la zona. Come deviazione viene consigliato il percorso tramite l’A13 e il tunnel del San Bernardino. Altre alternative sono l’A9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo, oppure il trasporto auto al Lötschberg.

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