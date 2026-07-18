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San Gottardo: coda di 5 chilometri al portale nord

Keystone-SDA

Dopo una coda di 20 chilometri questa mattina davanti al portale nord del San Gottardo e tempi di attesa fino a tre ore, in serata la situazione in direzione sud è nettamente migliorata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Entro le 21:00 la colonna di auto si è ridotta a 5 chilometri, ha comunicato il Touring Club svizzero (TCS). I tempi di attesa sono scesi a 50 minuti.

Stando alle informazioni del TCS il traffico automobilistico è rimasto bloccato in diversi tratti tra Altdorf (UR) e Göschenen (UR). Il TCS ha raccomandato ai viaggiatori di cercare di evitare la zona. Come deviazione viene consigliato il percorso tramite l’A13 e il tunnel del San Bernardino. Altre alternative sono l’A9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo, oppure il trasporto auto al Lötschberg.

A causa delle vacanze estive, non solo in Svizzera, ma anche in particolare in Germania e Olanda, attualmente si verificano spesso ingorghi davanti al portale nord del San Gottardo in direzione sud.

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