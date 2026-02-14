San Salvador: un incendio devasta il centro storico, 5 morti

Keystone-SDA

Un violento incendio ha colpito il cuore del centro storico di San Salvador, causando la morte di cinque persone e riducendo in cenere un patrimonio architettonico di oltre un secolo.

(Keystone-ATS) Le fiamme, divampate con rapidità, hanno avvolto diverse abitazioni e veicoli, distruggendo completamente una struttura storica che rappresentava un pezzo fondamentale della memoria della capitale salvadoregna.

Il bilancio delle vittime è salito tragicamente a cinque nelle ultime ore, dopo il ritrovamento di altri corpi tra le macerie. I vigili del fuoco hanno lottato a lungo per domare il rogo, che ha generato una densa colonna di fumo visibile da tutta la città e ha minacciato di estendersi agli edifici circostanti.

Oltre alla perdita di vite umane, la comunità piange la scomparsa di un edificio simbolico, testimone di oltre cento anni di storia locale. Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per determinare le cause del disastro, mentre è stato attivato un piano di assistenza per le famiglie colpite che hanno perso la casa e i propri beni.