San Siro passa a Inter e Milan, firmato il rogito

Keystone-SDA

Lo stadio di San Siro passa di proprietà. È stato firmato questa mattina il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan.

(Keystone-ATS) La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. Il prezzo di vendita di stadio e aree è di 197 milioni di euro.

“La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club”. Inter e Milan commentano così la firma dell’atto per l’acquisto del Meazza.

“Questo importante traguardo – aggiungono le due società in una nota congiunta – riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le società”.