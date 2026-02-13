San Valentino, svizzeri si scambiano fiori e prodotti erotici

Keystone-SDA

San Valentino non scalda solo i cuori, ma anche il commercio. In vista del 14 febbraio, fiori e prodotti erotici registrano tradizionalmente un'impennata delle vendite, confermandosi tra i protagonisti assoluti della festa degli innamorati.

4 minuti

(Keystone-ATS) Quest’anno la ricorrenza cade di sabato, un dettaglio che alimenta l’ottimismo dei venditori. Interpellata dall’agenzia Keystone-ATS, la Vereinigung des Schweizerischen Blumengrosshandels (Comunità svizzera di commercio all’ingrosso di fiori) si attende per la giornata di domani un ottimo incasso. Per l’occasione, grossisti e importatori hanno fatto scorte importanti e riempito i loro magazzini, in previsione dell’enorme domanda. Anche i negozi specializzati e le piattaforme online guardano con fiducia al 14 febbraio, che potrebbe raggiungere nel 2026 nuove cifre record.

Secondo gli operatori del settore, San Valentino rappresenta circa il 5% del fatturato annuo, una quota simile a quella riscontrata durante la Festa della mamma. Se a febbraio la regina indiscussa resta la rosa, a maggio dominano invece i bouquet misti, spiegano gli importatori e i grossisti del ramo.

Le preferenze cambiano poi a seconda delle regioni: secondo gli osservatori del settore, in Romandia prevalgono i toni forti e vivaci, mentre nella Svizzera tedesca si preferiscono i mazzi più delicati e color pastello. Mentre non sono state fornite indicazioni riguardo al Ticino. Al di fuori della Confederazione, inoltre, le regole dettate dalla tradizione non si limitano solo esclusivamente alle coppie, come nel caso della Finlandia, dove ad esempio San Valentino rappresenta una giornata in cui ci si dedica anche agli amici.

Festa erotica

La festa degli innamorati, come noto, è da tempo ormai anche uno degli eventi più importanti per il settore dei prodotti erotici, secondo solo al periodo natalizio. Contattata da Keystone-ATS, la società elvetica Magic X ha dichiarato che gli svizzeri ricorrono volentieri all’offerta proposta dalle sue filiali per trovare il regalo giusto per San Valentino.

Oltre ai classici giocattoli (sex toy), aumentano le richieste legate alla biancheria intima seducente (lingerie) e altri accessori. Rispetto alla media annuale, nelle due settimane precedenti al 14 febbraio le ordinazioni raddoppiano, precisa Magic X.

Dopo un 2025 complicato, influenzato da un clima di consumo più prudente legato alle tensioni geopolitiche, la società si aspetta quest’anno un ritorno a una maggiore propensione all’acquisto di prodotti erotici.

Commercio online più contenuto

Per il commercio online l’impatto complessivo di San Valentino resta invece più limitato. Presso Brack si osservano ad esempio aumenti solo in categorie specifiche, come i prodotti dolciari, mentre picchi di ordinazioni ben più marcati si registrano piuttosto durante Pasqua, il Black Friday o in occasione di grandi eventi sportivi.

Stesso discorso per Digitec Galaxus, che conferma che il periodo più caldo per gli acquisti in rete resta quello a cavallo tra il Black Friday e il Natale. Tuttavia, attorno al 14 febbraio si nota un chiaro aumento delle ricerche e delle vendite di peluche e, appunto, sex toy e fiori. Tra i prodotti più richiesti non figurano solo piante naturali ma anche mazzi di rose artificiali: attualmente, il bouquet di rose in mattoncini di LEGO è uno tra i prodotti più richiesti della gamma del noto produttore di gocciatoli danese.

Nel comparto erotico, l’incremento è tangibile: nel 2025, nei giorni immediatamente precedenti alla festa, le vendite sono state circa il 20% superiori rispetto al resto dell’anno; nel 2024 l’aumento aveva addirittura sfiorato un terzo.

Insomma, tra romanticismo ed erotismo, San Valentino si conferma una data chiave per diversi settori in Svizzera. E se è vero che l’amore non ha prezzo, i suoi simboli – almeno per un giorno – fanno decisamente girare l’economia.